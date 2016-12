Dl svuotacarceri, governo pone la fiducia

foto Ansa 13:41 - Il governo pone la questione di fiducia nell'Aula della Camera sul decreto legge "svuotacarceri". Lo ha comunicato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. L'annuncio è stato rumorosamente contestato dai deputati della Lega, fortemente contraria al provvedimento e che, per questo, stavano cercando di rallentarne l'approvazione. - Il governo pone la questione di fiducia nell'Aula della Camera sul decreto legge "svuotacarceri". Lo ha comunicato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. L'annuncio è stato rumorosamente contestato dai deputati della Lega, fortemente contraria al provvedimento e che, per questo, stavano cercando di rallentarne l'approvazione.

Anche l'Idv è contraria a porre la fiducia sul decreto. "Ci costringete a farlo ancora una volta. Sono state chieste troppe fiducie, siete sulla stessa media del governo Berlusconi con la differenza che questo esecutivo non è politico e quindi deve essere quanto mai attento alle esigenze del Parlamento e dei deputati", ha detto Fabio Evangelisti.



Fugatti della Lega ha affermato che la richiesta di fiducia è vergognosa. "Con una maggioranza di oltre cinquecento deputati l'esecutivo non è in grado di far funzionare il Parlamento ed è costretto a mettere la fiducia per non scoprire le problematiche interne", ha ribadito il vicepresidente dei deputati del Carroccio. "Questo voto è una sconfitta del Parlamento e il governo dei tecnici dimostra ancora una volta di non rispettare la volontà popolare sia in Aula che nelle televisioni", ha poi concluso.



Consolo: "Bene la fiducia, bisogna agire subito"

"Apprendo favorevolmente della fiducia posta dal governo, che ha voluto sottolineare ancora una volta l'urgenza della tensione determinata dal sovraffollamento delle nostre carceri. Sono certo che le polemiche, peraltro improduttive, innescate al riguardo, si spegneranno una volta compreso che trattasi di un provvedimento indispensabile". Lo ha affermato in un comunicato Giuseppe Consolo, deputato di Futuro e Libertà e vice presidente della Giunta delle Autorizzazioni di Montecitorio in merito alla decisione di porre la fiducia sul provvedimento.



Severino: "Necessaria per una questione di tempo"

Vi erano circa 600 emendamenti della Lega che aveva pienamente annunciato la sua attività ostruzionistica e, dunque, il voto di fiducia sul decreto era una necessità". Lo ha detto il Guardasigilli Paola Severino uscendo dalla Camera, aggiungendo: "Il problema è esclusivamente quello del tempo: credo che vi fossero tutti i requisiti perché questo decreto legge per alleggerire la tensione nelle carceri arrivasse a maturazione. Lo strumento era corretto e i tempi per il suo utilizzo li detta la legge".



Domani si vota alla Camera

L'Aula della Camera voterà sulla fiducia che il governo ha posto sul dl 'Svuota carceri' domani alle 12, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Le dichiarazioni di voto avranno inizio dalle ore 10.15. Il voto finale sul provvedimento si terrà martedì 14: dalle 15 verranno esaminati gli ordini del giorno e dalle 18 alle 19,30 ci saranno le dichiarazioni di voto trasmesse in diretta tv.