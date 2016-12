Caso Lusi, Gdf bloccata in Senato

foto Ansa 18:17 - Gli uomini della Guardia di finanza sono stati fermati a Palazzo Madama durante una perquisizione alla sede della Bnl in Senato. Le Fiamme gialle erano intervenute per acquisire la documentazione relativa ai conti della Margherita, nell'ambito delle indagini sul caso Lusi. Gli agenti non avrebbero rispettato il regolamento del Senato che prevede l'autorizzazione da parte del presidente, Renato Schifani, per iniziative giudiziarie. - Gli uomini della Guardia di finanza sono stati fermati a Palazzo Madama durante una perquisizione alla sede della Bnl in Senato. Le Fiamme gialle erano intervenute per acquisire la documentazione relativa ai conti della Margherita, nell'ambito delle indagini sul caso Lusi. Gli agenti non avrebbero rispettato il regolamento del Senato che prevede l'autorizzazione da parte del presidente, Renato Schifani, per iniziative giudiziarie.

La Guardia di finanza si era recata a Palazzo Madama per acquisire i conti e gli estratti conto del senatore Lusi ma non avendo un mandato sono stati bloccati. Sarebbe stato fatto presente ai finanzieri che occorre rispettare una specifica procedura che comporta anche l'intervento della presidenza del Senato.



A quel punto le Fiamme gialle ne hanno preso atto, mentre il presidente Schifani ha comunque inviato una lettera al presidente della Giunta delle immunità, Marco Follini, sulla vicenda. Al termine della Giunta, Follini ha detto ai giornalisti che "non può pronunciarsi su un caso astratto, ma risponde sul merito della documentazione presentata". Il presidente della Giunta ha confermato di "aver ricevuto una lettera da parte del presidente del Senato" al quale risponderà chiarendo che l'organismo "si mette in moto sulla base di documenti ufficiali, atti, richieste". "Quando ci saranno, la Giunta risponderà con assoluta tempestività e all'insegna della massima trasparenza", ha aggiunto Follini. Dato che fin'ora non non sono mai pervenuti.



"Se Schifani - ha spiegato poi il capogruppo Pd in Giunta, Francesco Sanna - ci ha chiesto un parere teorico sull'eventualità che una richiesta del genere da parte della Gdf possa incidere su prerogative dei senatori tutelate dalla Costituzione, noi dovremmo rispondere che dipende dal documento concreto che ci dovrebbe essere presentato e che non abbiamo".



Procura fa richiesta d'accesso alla contabilità della Margherita

Su ordine della procura di Roma, la Guardia di Finanza ha chiesto l'accesso alla documentazione contabile della Margherita. L'indagine è quella che vede indagato il senatore Luigi Lusi, ex tesoriere del partito espulso lunedì dal Pd. La richiesta di ottenere elementi di acquisizione è stata inoltrata direttamente alla sede centrale del partito a Roma.



Lusi: "Ne esco a pezzi, ma sono sicuro che emgerà verità"

"Ho fatto un patto con i magistrati per non dire nulla. So di uscirne a pezzi e che i tempi mediatici mi ammazzano, ma io voglio rispettare questo patto". Cosi' Luigi Lusi, in una conversazione con un cronista dell'Agi, torna sulla vicenda nella quale è indagato per appropriazione indebita in relazione all'ammanco di 13 milioni di euro dai fondi della Margherita. "Provo un grande fastidio - afferma - per il fatto che mi vengano attribuite delle frasi e delle cose che non ho mai detto o mai fatto. Io non ho ammesso nulla, non ho detto nulla. Voglio aspettare che emerga la verità". L'ex tesoriere della Margherita ripete di essersi assunto le sue responsabilita', "come deve fare un tesoriere", ora - fa intendere - tocca ad altri".