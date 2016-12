Nato il 9 settembre 1918, vedovo di Maria Inzitari dalla quale ha avuto una figlia Marianna, si laurea in Giurisprudenza nel 1941 ed è chiamato alle armi e assegnato al 38° Reggimento di Fanteria a Tortona. Sottotenente di Commissariato in Sicilia è congedato, in quanto magistrato, nell'ottobre del 1942. Presidente dell'Azione Cattolica della diocesi di Novara e delegato regionale per il Piemonte.



Viene eletto deputato all'Assemblea Costituente il 2 giugno 1946 nelle liste della Democrazia Cristiana risultando capolista della circoscrizione Torino-Novara-Vercelli.



E' eletto deputato al Parlamento in tutte le legislature dal 1948 al 1992. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dal 1954 al 1955 (Governo Scelba) si adopera attivamente per il rientro di Trieste all'Italia, per l'accoglienza dei profughi giuliano-dalmati e per l'attuazione degli accordi De Gasperi-Gruber riguardanti l'Alto Adige. Sottosegretario al ministero della Giustizia dal 1955 al 1958 (1° Governo Segni -Governo Zoli) promuove e porta all'approvazione la legge che consente alle donne l'accesso alla carriera di magistrato.



Sottosegretario al ministero dell'Interno dal 1959 al 1962 (2° Governo Segni - Governo Tambroni - 3° Governo Fanfani) promuove e porta all'approvazione la legge che istituisce la Polizia femminile.



Vice segretario politico della Democrazia Cristiana nel 1965 e nel 1966. Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile dal 1966 al 1968 (3°Governo Moro - 2^ Governo Leone) e successivamente nel 1972 (1° Governo Andreotti) affronta per la prima volta nella storia delle Ferrovie il tema dell'Alta Velocità avviando la costruzione della "direttissima" Roma-Firenze, sopprime alcuni enti inutili dipendenti dal ministero e attua il riordino della Motorizzazione Civile abolendo riscossioni non dovute.



In questa veste conclude con i sindacati delle Ferrovie anche il primo accordo riguardante l'esercizio del diritto di sciopero. Ministro della Pubblica Istruzione nel 1972 (2° Governo Andreotti). Vicepresidente della Camera dal 1975 al 1983, durante la presidenza di Pietro Ingrao e di Nilde Jotti. Ministro dell'Interno dal 1983 al 1987 (1° Governo Craxi - 6 Governo Fanfani) promuove e stipula i primi accordi internazionali con i Paesi della Comunita' europea, con Israele e con i governi africani dell'area mediterranea per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, affermando che in questo campo "nessuno vince da solo e nessuno perde da solo".



Nell'aprile del 1987, dopo le dimissioni del governo presieduto da Craxi, il Presidente della Repubblica Cossiga gli conferisce l'incarico di formare il nuovo Governo ma, constatata l'impossibilità di comporre un Gabinetto di coalizione, rinunzia all'incarico dichiarandosi indisponibile a formare un governo monocolore democratico-cristiano. E' eletto Presidente della Camera dei Deputati il 24 aprile 1992 e Presidente della Repubblica il 25 maggio dello stesso anno.



Gli anni più difficili tra le stragi di mafia e lo scandalo Tangentopoli

Scalfaro venne eletto pochi giorni dopo la strage di Capaci, dove venne assassinato il magistrato siciliano Giovanni Falcone. Fu chiamato ad affrontare le stragi di mafia e Tangentopoli, la più grave crisi della storia repubblicana con preoccupanti manifestazioni sul piano politico ed economico. Il fenomeno di "Tangentopoli" provocò un serio affievolimento della rappresentatività della politica, nel contempo si verificò anche una inquietante perdita della capacità di acquisto della moneta, con evidenti ripercussioni di carattere generale. Il nuovo presidente della Repubblica così si sforzò in ogni circostanza di rincuorare il Paese e di rassicurare gli osservatori internazionali sulla saldezza delle istituzioni italiane. E' anche frutto di questa azione se la lira, nonostante le previsioni negative di molti, giunge all'approdo nell'Euro.



Durante questi "sette anni drammatici", come li definisce la stampa, Scalfaro difese costantemente i valori fondanti della Repubblica contenuti nella prima parte della Carta Costituzionale, auspicando che ogni possibile modifica della seconda parte della Costituzione avvenga a larga maggioranza con il concorso delle forze politiche sia di governo che di opposizione. Così per la legge elettorale. Anche sul piano internazionale fu intensa la sua attività. Numerose sono le visite di Stato da lui compiute sia in Paesi ove mai in precedenza erano state effettuate sia in quelli ove è consistente la presenza italiana in termini di comunità e di relazioni economiche. Un altro tema da lui ritenuto "doloroso", sul quale si è incentrata costantemente l'azione di stimolo di Scalfaro, durante il suo settennato, è stato quello dell'emergenza-lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e al Mezzogiorno.



Lunedì i funerali a Roma

I funerali avranno luogo in forma privata lunedì alle ore 14 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere in Roma. E' quanto si apprende da una nota della segreteria del senatore a vita. Il saluto al Presidente potrà essere reso - informa ancora la nota - nella chiesa di Sant'Egidio, sita nella piazza omonima.