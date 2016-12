Governo: stipendi competenza Camere

12:51

- Per gli interventi sugli stipendi dei parlamentari "la competenza appartiene alle Camere e non esistono poteri sostitutivi" da parte dell'esecutivo anche in caso di "inerzia" del Parlamento. Lo ha sottolineato una nota di Palazzo Chigi. La risposta "in relazione al titolo di un quotidiano secondo il quale, in caso di inerzia del Parlamento in merito ai trattamenti economici dei senatori e dei deputati, interverrebbe il governo".