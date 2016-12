26 febbraio 2014 Un quotidiano tedesco ironizza sulle facce del Premier: "Renzi come Mr Bean" E insieme all'ironia arriva un augurio: "Caro Signor Renzi, per favore conservi il suo volto acrobatico. Così non avrà il destino di Silvio Berlusconi: come uomo dalla maschera di ferro" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:22 - La testata tedesca Taz non ha alcun dubbio: Matteo Renzi è il nuovo Rowan Atkinson, alias Mr Bean. La galleria di foto propone un confronto ironico e puntuale con la notissima macchietta anglosassone. "Nel suo acceso discorso in Senato delle parole Renzi avrebbe potuto fare a meno, bastavano mimica e gesti", scrive la Tageszeitung, che commenta le facce del premier con un paragone - condotto scatto per scatto - con le smorfie del comico. E Mr Bean, per la sua incredibile capacità nella "ginnastica facciale", fu ribattezzato "Rubber face", ricorda il tabloid. Faccia di gomma. Molta ironia condita da un augurio finale: "Caro Signor Renzi, per favore conservi il suo volto acrobatico. Così non avrà il destino di Silvio Berlusconi: come uomo dalla maschera di ferro".