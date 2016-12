Tagli alla politica? I deputati per difendersi creano un sindacato

07:04 - "Ora basta, non siamo una casta ma dei lavoratori come tutti". Con questo grido un gruppo di parlamentari (molti ex a dire il vero) siciliani stanno raccogliendo adesioni a Montecitorio e a Palazzo Madama per formare il primo sindacato dei politici. Lo racconta a Tgcom24 uno dei fondatori di questo movimento, che per il momento vuole mantenere l'anonimato. "Non possiamo esporci almeno finché non avremo raccolto adesioni importanti". E a quanto sembra l'obiettivo sembra essere molto alla portata.

Il progetto è già stato presentato, si chiamerà Opa. Acronimo di "Ora i Politici si Arrabbiano". L'obiettivo è chiaro: combattere i tagli indiscriminati alla politica che viene considerata dalla popolazione come un bubbone ma che in realtà muove l'economia. "Sapete quanta gente sopravvive grazie a noi? Facciamo girare l'economia, pensate solo al settore ristorazione", dice ancora il nostro parlamentare, "e il settore pubblicità? I volantini, i cartelloni, gli spot... quanta gente guadagna grazie a noi in campagna elettorale?".



Ma ancora di più, i politici sono trend setter: "Indossiamo un certo tipo di cravatta? Ecco che quel marchio fa il botto. Andiamo in giro per l'Italia col camper? E subito il settore di questi mezzi di trasporto sale". "Noi siamo parte dell'economia, non siamo solo un costo", tuona il deputato ultra navigato del Transatlantico. Uno che nella rete della politica si sa muovere e per questo sta portando avanti l'iniziativa. Per ora sono circa un centinaio le firme raccolte sia a destra che a sinistra tutti con un unico imperativo: acqua in bocca. Sapete che la gente comune non prenderà bene questa notizia? "Aspettate e vedrete, in questo mare magnum dell'informazione tutto va ponderato e quando usciremo col progetto finale non ci saranno lacrime ma solo sorrisi".





Sicuramente qualche lettore siciliano sarà stato più bravo ad accorgersi che questa notizia è falsa, visto che "opa" è il termine dialettale con il quale si chiama la boga, un pesce diffuso nei nostri mari. Pesce come pesce d'aprile, ovviamente. Come ogni anno noi ci siamo divertiti a scriverlo e abbiamo pure immaginato un simbolo per questo fantomatico sindacato dei politici. Speriamo che voi, cari lettori, vi siate divertiti a leggere l'articolo. Una burla, quindi. Ma siamo sicuri che non ci sia qualche politico che non pensa di muovere l'economia?