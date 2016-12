Renzi da Napolitano: pressing del Colle per spingere sull'economia

08:57 - Matteo Renzi ha incontrato a cena mercoledì sera il presidente Napolitano nella tenuta di Castelporziano, a Roma, e ha fatto il punto sul programma del governo e sulle crisi internazionali. Il premier ha illustrato al capo delle stato le misure economiche da varare a breve e il progetto di riforma della giustizia, e ha riferito sulla recente telefonata con Obama. Napolitano ha chiesto di accelerare sulla ripresa economica.

Ma il cuore del colloquio, riferiscono fonti parlamentari, sono stati i temi delle riforme e dell'economia italiana, alla luce dei dati recenti sul Pil che certificano la recessione. Renzi ha parlato al capo dello Stato, rende noto il Quirinale, "delle decisioni che il governo prepara per l'economia e il lavoro". Una "road map" dal passo svelto, per consegnare al Paese le riforme con forza sollecitate in questi anni dal capo dello Stato e per garantire insieme (altra preoccupazione del capo dello Stato) a partire dalla legge di stabilita', la tenuta dei conti, tagli di spesa mirati e il rispetto dei parametri europei.



Renzi ha spiegato a Napolitano di voler condurre in porto entro l'anno la riforma della pubblica amministrazione e quella del lavoro, ma nell'immediato di puntare a varare in Consiglio dei ministri il 29 agosto non solo lo Sblocca Italia, per far "ripartire" il sistema infrastrutturale, ma anche la riforma della giustizia (della quale ha parlato oggi con il ministro Orlando a Palazzo Chigi), che mira a portare sotto la soglia di un anno i tempi del processo civile. Un tema questo, riferiscono fonti qualificate, sul quale il capo dello Stato si e' mostrato molto interessato.



Infine, le riforme istituzionali - Il premier, viene spiegato, ha aggiornato il capo dello Stato sullo stato delle trattative sulla legge elettorale, all'indomani del via libera in prima lettura alla riforma del Senato.Riforme da una parte e sblocco della situazione economica dall'altra.



L'incontro "riservato con Mario Draghi - Matteo Renzi non va in vacanza in questi giorni ma anzi intensifica il numero dei suoi incontri alla ricerca delle soluzioni per uscire dalla crisi. A partire dal faccia a faccia di due ore con Mario Draghi, avvenuto martedì e che sarebbe dovuto restare riservato. Un incontro informale nella campagna umbra per confrontarsi di persona sulla situazione economica di un'Italia ancora in recessione. Di fronte alla preoccupazione espressa dal presidente della Bce per l'incertezza delle riforme strutturali il Premier avrebbe assicurato di voler spingere a tutto gas. A settembre si entrerà nel vivo di capitoli importanti come il lavoro, la P.a., la giustizia civile, le infrastrutture, mentre si metteranno al sicuro i conti con la legge di stabilità.