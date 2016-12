7 marzo 2014 Homer picchia Marge, i cartoon per un messaggio contro la violenza sulle donne Un illustratore italiano usa la sua arte contro le aggressioni sul genere femminile Tweet google 0 Invia ad un amico

14:03 - Biancaneve riversa a terra con il sangue che le gocciola dal naso, le mani di Homer sul collo di Marge, Cenerentola messa Ko dal Principe Azzurro. E poi ancora Wilma, Olivia e Wonder Woman con gli occhi pesti. Sono le illustrazioni realizzate dall'artista AleXsandro Palombo per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne in vista dell'8 marzo. Un problema che, secondo la conferenza dell’agenzia per i diritti che si è tenuta il 5 marzo a Bruxelles, riguarda 62 milioni di cittadine europee tra i 17 e i 74 anni e costa in Europa una cifra intorno ai 223 miliardi di euro.