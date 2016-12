Enrico Letta bacchetta Confindustria: "Sia positiva, la strada è quella giusta"

12:07 - Da Kuwait City il presidente del Consiglio, Enrico Letta, si rivolge a Confindustria affinché sia positiva nei suoi interventi. "Spero che accolga quello che è successo in questi giorni nella missione nel Golfo - ha detto - e dia segnali di fiducia e non solo di disfattismo. Torno a Roma ancora più determinato che la strada intrapresa per fare ripartire il nostro paese è quella giusta".

"E ne parlerò nelle discussioni che avremo con alleati, dentro il Pd e i nostri partiti", continua il premier.



Sempre dal Kuwait, il premier commenta l'accordo raggiunto tra il fondo strategico italiano e il fondo kuwaitiano Kia, che prevede investimenti per 500 milioni nel nostro Paese. "Quello che abbiamo discusso e realizzato merita i discorsi delle grandi occasioni - dice -: torniamo a casa con realizzazioni senza precedenti, questo è il colpo finale".



"Fuori dall'Italia credono in noi" - E ancora: "Gli accordi sottoscritti nel Golfo serviranno alle imprese italiane a essere più forti: sono la migliore risposta al disfattismo imperante del nostro Paese. Fuori dall'Italia credono in noi".