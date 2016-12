Reddito di cittadinanza, il M5S svela il piano per dare 600 euro al mese a tutti

21:32 - Costerebbe 19 miliardi l'anno l'attuazione del reddito di cittadinanza, così come lo ha previsto il M5S nella sua proposta di legge presentata oggi. La platea dei cittadini che potrebbero usufruire del reddito da 600 euro mensili sarebbe di circa 9 milioni di persone. Tagli all'8x1000 della Chiesa, all'esercito, ai giochi e anche una patrimoniale per reperire i fondi. Ora però la parola passa agli attivisti in Rete.

Tagli e patrimoniale: ecco dove reperire i fondi - Deriva da 20 voci di copertura, in parte anche da una patrimoniale e da una tassazione sui capital gain e, soprattutto, sulla speculazione finanziaria la copertura indicata dal M5S per finanziare il reddito di cittadinanza. Nella proposta del Movimento non sono invece previsti introiti derivanti dall'Imu sulla Chiesa ma verrebbe prelevata una quota sui contributi dell' "8 per mille". Circa 2,7 miliardi vengono reperiti dalle entrare derivanti dai giochi pubblici ed altri 2,5 mld da tagli alla Difesa.



Toccate anche le pensioni d'oro - E' previsto anche un contributo di solidarietà dalle pensioni d'oro che arriva al 32% per quelle superiori di 50 volte al minimo. Sui patrimoni è previsto un aumento al 18 per mille dell'imposta di bollo sui beni scudati. La "patrimoniale" viene calcolata sui beni superiori al 1.500.000 euro, escluse le prime case e i beni strumentali ma incluse le "automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore".



Sforbiciata a tutti i ministeri - Previsto anche un taglio si tutti i ministeri del valore tra gli 1,5 e i 2 miliardi di euro ma anche riduzioni, ad esempio, sugli "stipendi" degli ambasciatori o sulle cosiddette "ausiliarie" del personale dell'esercito pensionando e tagli all'editoria.



Fassina: "Da Grillo super balle" - "Il livello di demagogia nella discussione pubblica di proposte economiche è sempre più alto. Grillo supera tutti, impresa non facile dati i competitor in campo". Ad affermarlo è il viceministro dell'Economia, Stefano Fassina, che sottolinea l'inesistenza delle coperture indicate dal movimento a fronte di una spesa superiore ai 30 miliardi. "Le balle di Grillo sono sempre più grosse. Il nuovo che avanza", chiosa.