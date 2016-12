Primarie Pd: chi, come e dove si vota

14:36 - Al voto domenica 8 dicembre, dalle 8 alle 20. Nei gazebo allestiti in tutte le città d'Italia si sceglierà il nuovo segretario del Partito democratico tra Matteo Renzi, Gianni Cuperlo e Pippo Civati. Saranno primarie "aperte" a iscritti e non iscritti, immigrati e ragazzi di 16 anni. La macchina organizzativa del Pd lavora in queste ore a pieno regime. "Sono già pronti 8.000 degli 8.800 seggi previsti", dichiara il responsabile Organizzazione Davide Zoggia.

CHI PUÒ VOTARE - Gli elettori, ma anche i ragazzi che abbiano compiuto 16 anni, che si siano registrati all'Albo delle elettrici e degli elettori del Pd e abbiano firmato la normativa sulla privacy. Gli immigrati possono votare se in possesso di regolare permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo, esibendo la carta di identità, il permesso di soggiorno o la richiesta di rinnovo.



COME SI VOTA - Con documento d'identità e tessera elettorale. Chi non è iscritto al Pd deve anche versare un contributo minimo di 2 euro e può registrarsi on-line fino alle 12 del 6 dicembre, per velocizzare le operazioni di voto ai seggi. Hanno l'obbligo di registrarsi on-line i ragazzi tra i 16 e i 18 anni, gli studenti e i lavoratori fuori sede e coloro che domenica 8 dicembre non si troveranno nel loro Comune di residenza. Se l'immigrato dovesse trovarsi in una provincia diversa da quella del domicilio o residenza abituale, ha le medesime opportunità previste per gli studenti e lavoratori fuori sede. Per votare si potrà barrare il nome della lista del candidato a segretario nazionale che si intende sostenere.



DOVE SI VOTA - Sono in via di allestimento gazebo in tutte le città. Per capire qual è il proprio seggio, si può consultare il motore di ricerca sul sito www.primariepd2013.it o chiedere al circolo Pd più vicino.



VOTO ALL'ESTERO - C'è possibilità di voto alle primarie anche per gli iscritti al Pd e gli elettori registrati all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) che abbiano compiuto 16 anni e coloro che l'8 dicembre si troveranno temporaneamente all'estero. Si potrà votare on-line registrandosi sul sito entro il 6 dicembre alle ore 20 o recarsi al seggio più vicino0