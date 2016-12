12:25 - "Nel 2014 i lavoratori italiani avranno un beneficio in busta paga. Ne discuteremo con le parti sociali e ci saranno vantaggi anche per le imprese". Lo ha annunciato il premier Enrico Letta, assumendo un impegno: "La legge di stabilità avrà come cuore la riduzione del cuneo fiscale". E' necessario, ha poi aggiunto, "recuperare l'evasione fiscale, ma anche far rientrare i soldi che stanno in Svizzera".