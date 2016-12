Laura Boldrini: "La politica sia umile"

16:08 - La Presidente della Camera Laura Boldrini chiede che la politica sia "più umile". Parole pronunciate in un'intervista rilasciata al direttore di Tgcom24, Alessandro Banfi, nell'ambito del consueto appuntamento de "L'intervista della domenica". "Non si può più andare avanti - ha detto Boldrini - con la separazione fra le istituzioni e i cittadini. Noi dovremmo migliorare la vita dei nostri elettori. Questo è il mio impegno per contrastare la cattiva politica che ha segnato il distacco dai cittadini".

Quanto alle riforme istituzionali, la Presidente, sottolinea l’esigenza di "approvare al più presto una nuova legge elettorale, perché le promesse vanno mantenute". E ancora : "Io faccio la mia parte, ma molto dipende dal volere dei gruppi parlamentari. Mi auguro che si arrivi all’approvazione della nuova legge prima che sia la Consulta a pronunciarsi, perché questa sarebbe una grossa sconfitta della politica".



"Violenza sulle donne, fenomeno terrificante" - La Presidente della Camera interviene con vigore anche sul tema del femminicidio, in vista della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne (lunedi 25 novembre). "Abbiamo organizzato l’iniziativa “Ferite a morte” che coinvolge le parlamentari di vari gruppi politici", dice Boldrini. "Dobbiamo porre l’attenzione su un fenomeno terrificante, ancora in aumento, che si può contrastare con la prevenzione, ma servono risorse adeguate". Poi punta l’accento sull’aspetto culturale "Nel nostro Paese le donne che raggiungono ruoli di vertice sono considerate delle eccezioni". Al fenomeno delle violenza sulle donne, evidenzia la Presidente, "è legato anche un problema economico: ogni anno costa allo stato 16 miliardi di euro. Non possiamo più permettercelo". "Su questi temi – conclude Boldrini – non ci devono essere divisioni".