L. Stabilità, incontro sindacati-Letta "Solo intenzioni, ma nessuna cifra"

01:12 - "In assenza di cifre e di proposte concrete si tratta solo di intenzioni". Lo ha detto la leader della Cgil, Susanna Camusso, dopo l'incontro dei sindacati con il premier sulla legge di stabilità e sulla richiesta di tagliare le tasse sul lavoro. "Siamo di fronte a una pagina bianca, nessuna cifra", ha aggiunto. Raffaele Bonanni (Cisl) commenta: "Vogliamo un intervento significativo". Luigi Angeletti (Uil): "Nessuna cifra sul cuneo".

"L'impressione è che abbiamo perso un mese", sottolinea Camusso, riferendosi al tempo passato dal documento di Genova e dalla richiesta di un confronto con il governo. "E' stata riconfermata l'intenzione del presidente del Consiglio di dare un segno chiaro verso il lavoro, ma in assenza di cifre e di proposte concrete si tratta solo di intenzione". C'è la "necessita' di dare un segno significativo" in termini di riduzione della pressione fiscale sul lavoro, insiste Camusso. "Abbiamo sollecitato - aggiunge - che i prossimi giorni siano caratterizzati da ulteriori appuntamenti che ci permettano di valutare delle proposte".



Bonanni: "Ci sono problemi nelle risorse" - "Il presidente del Consiglio ha detto che è interessato ad aprire la discussione fiscale nella legge di stabilità, che per noi è la questione cruciale: ridurre le tasse su lavoratori, pensionati e imprese che investono". "E' fortemente interessato, ma naturalmente ci sono problemi di risorse. Noi vogliamo un intervento significativo", dice il leader Cisl, Raffaele Bonanni.



Angeletti: "Intenzione, ma nessuna cifra" - "Abbiamo spiegato che una riduzione delle tasse sul lavoro è fondamentale anche per l'economia del Paese. Il premier è concorde su questa analisi e ci ha spiegato che è sua intenzione procedere su questa strada", ma "non ha fatto cifre", commenta il leader della Uil, Luigi Angeletti. "Nei prossimi giorni vedremo ma - aggiunge - no ad operazioni simboliche".



Letta: "Bene l'incontro con i sindacati" - Il premier Enrico Letta definisce "positivo" l'incontro con le parti sociali e, spiegano fonti di Palazzo Chigi, ora bisogna assolutamente recuperare il tempo perduto a causa della crisi politica e procedere "a ritmi forzati" sulla legge di stabilità.



"Al centro la riduzione dei costi del lavoro" - Il premier ha confermato che l'intervento sulla riduzione del costo del lavoro sarà al centro della legge di stabilità con un mix di misure a vantaggio sia dei lavoratori che delle imprese. L'intervento, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sarà finanziato con tagli alla spesa pubblica.