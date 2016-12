Insulti Berlusconi, bufera sul post di Crimi Schifani: "Ricusare i membri della Giunta"

17:27 - Sono ore febbrili nell’Aula Koch di Palazzo Madama, la sala dove dalle 9.30 di oggi è riunita la Giunta per le Elezioni, chiamata a decidere sulla decadenza di Silvio Berlusconi e mentre la Giunta si riunisce in camera di Consiglio i senatori 5 stelle ne approfittano per postare sui social network, ma stranamente nessun riferimento alla decisione che stanno per prendere.

Senza remore Vito Crimi, che usa l'immagine di alcuni poster comparsi nella notte che incoraggiavano Berlusconi per fare dell'ironia, quel "Silvio non mollare" si riferirebbe, secondo il senatore 5 stelle, più a decisioni corporali che politiche. Scrive Crimi: "Vista l'età, il progressivo prolasso delle pareti intestinali e l'ormai molto probabile ipertrofia prostatica, il cartello di cui sopra con: non mollare non è che intende non rilasciare peti e controlla l'incontinenza (cit. Paola Zanolli". "Comportamento intollerabile", lo bacchetta Schifani, che torna a parlare di recusare i membri della giunta. "Questo fatto conferma la bontà della nostra richiesta di recusazione di alcuni membri della Giunta ed inficia gravemente la legittimità dei lavori del collegio". Nel frattempo, in queste ore decisive per il Paese, i grillini presenti in Giunta continuano a postare su Facebook. Michele Giarruso si immortala insieme a Serenella Fucksia, la collega grillina che le è seduta accanto, entrambi con un sorriso a 32 denti. Buccarella, invece, interrompe le comunicazioni, dice, lasciando i suoi follower appesi.