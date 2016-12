Immigrati,Bossi:non cambiare legge

00:26 - "La legge Bossi-Fini non deve essere cambiata, chi vuol entrare nel nostro Paese deve avere un contratto di lavoro e l'Europa sembra che se ne freghi". Lo ha detto Umberto Bossi in un incontro con attivisti della Lega Nord. "L'Europa non ha capito che gli immigrati entrano in Sicilia, vengono in Lombardia, poi cercano di raggiungere la Germania o la Francia. La via sarebbe aiutarli a casa loro, trovare accordi industriali ed economici".