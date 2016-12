Decadenza, il sì di Palazzo Madama Berlusconi: "Lutto per la democrazia"

Palazzo Madama ha dato il suo ok alla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi votando no agli ordini del giorno, presentati dal centrodestra, tutti contro la decadenza. "Essendo stati respingi gli odg in difformità dalla relazione della Giunta per le immunità, che proponeva di non convalidare l'elezione di Berlusconi, la relazione della Giunta deve intendersi approvata", ha detto il presidente Pietro Grasso, confermando la decadenza del Cavaliere.

22:14 Cuperlo: "Nessun colpo di Stato"

Il candidato alla segreteria del Pd, Gianni Cuperlo, ritiene che in Senato si sia "solo applicata la legge. Non c'è stato nessun colpo di Stato, nessuna vendetta". Parlando a "Porta a porta" Cuperlo ha affermato che "le accuse di Berlusconi alla magistratura sono solo un epitaffio per chi si crede sciolto dal vincolo della giustizia". Sul futuro dell'esecutivo invece spiega che "gli alibi sono finiti per tutti. Una maggioranza di governo 'risicata' può dare le risposte che servono".

21:28 Barbara Berlusconi: "Azione violenta"

Anche Barbara Berlusconi interviene per commentare la decadenza votata in Senato per il leader di Forza Italia. "Con la violenta estromissione di mio padre dal Parlamento, avvenuta attraverso norme incostituzionali e palesi violazioni regolamentari - ha detto -, gli avversari politici si illudono di avere la strada spianata verso il potere. E' una operazione politica che si ritorcerà contro chi l'ha messa in atto, nel momento in cui gli italiani torneranno a pronunciarsi con il loro libero voto".

20:20 Forza Italia: "Napolitano ci riceva"

I gruppi di Forza Italia hanno incaricato Renato Brunetta e Paolo Romani di chiedere al presidente della Repubblica di essere ricevuti. Scopo dell'incontro sarà affrontare il delicato momento che si è creato con la decadenza di Silvio Berlusconi. La decisione è stata presa dagli esponenti al termine di una lunga riunione in cui è stata espressa la massima solidarietà al Cavaliere e in cui si è discusso sulla situazione politica.

19:18 Grillo: "Ora tocca agli altri"

"Il discorso di Paola Taverna sulla decadenza di Berlusconi ("Si chiude oggi impietosamente una storia italiana segnata dall'imbarbarimento della vita politica di questo paese e da una storia criminale", ndr) rimarrà nella Storia. Ora tocca agli altri!". Così, in un tweet, Beppe Grillo commenta il voto.

19:06 Alfano: "Stop alibi, si riformi la giustizia"

"Il Pd non ha più alibi: la riforma della giustizia, per quanto ci riguarda, non può uscire dall'agenda di governo", ha detto Angelino Alfano, nella conferenza stampa dopo la decadenza di Silvio Berlusconi

18:53 Dario Stefano: "Convalidata l'elezione di Ulisse Di Giacomo"

"Abbiamo appena convalidato l' elezione di Ulisse Di Giacomo, primo dei non eletti in Molise nelle liste del Pdl, che subentra a Berlusconi. Ho convocato la riunione qui al Senato ed eravamo in numero legale. Grasso mi ha chiesto di farlo perché domani c'è l'Aula e serve la completezza del plenum". Lo dice il presidente della Giunta, Dario Stefano.

18:44 Marina Berlusconi: "Mio padre resta leader"

"Mio padre decade da senatore, ma non sarà certo il voto di oggi a intaccare la sua leadership e il suo impegno". Lo ha detto il presidente di Fininvest Marina Berlusconi, commentando la decisione del Senato. "Questo Paese e questa democrazia devono vergognarsi per quello che mio padre sta subendo. Questa politica si pentirà di essersi ancora una volta arresa alla magistratura", ha aggiunto la figlia del leader di Forza Italia. LEGGI LA NOTIZIA

18:33 Epifani: "Il Senato ha fatto il suo dovere"

"Il Senato non ha fatto altro che il suo dovere applicando la legge. Chi grida al golpe e minaccia sfracelli sceglie la strada dell'avventura". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Guglielmo Epifani. "La strada giusta era questa. Altrimenti avremmo avuto la legge della giungla", ha aggiunto.

18:22 Casini: "Non è un giorno di lutto, ma nemmeno di festa"

"Il Senato ha democraticamente preso una decisione come avviene nella vita delle istituzioni. Mi auguro che tutti abbiano il senso della misura necessario oggi, perché certamente non è un momento da festeggiare per nessuno e non è il momento di essere allegri, né per chi ha lavorato in questi anni con Berlusconi né per chi lo ha democraticamente avversato". A dirlo è il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, il quale sostiene però che questa non è "nemmeno una giornata di lutto per la democrazia".

18:14 Berlusconi ai parlamentari FI: "Risparmiate per comprarmi le arance"

"Mi raccomando, da adesso in poi risparmiate per portarmi le arance..." Così Silvio Berlusconi, a quanto hanno raccontato i partecipanti, ha tentato di stemperare la tensione per il voto sulla decadenza con i parlamentari di Forza Italia incontrati a palazzo Grazioli prima della manifestazione. "Ora - ha proseguito - dovete andare in televisione a spiegare come stanno veramente le cose. Qual è la realtà. Dovete far capire alla gente che non deve sprecare il proprio voto, come ha fatto alle ultime elezioni votando per Monti, Giannino e Casini".

18:13 Zanda: "Berlusconi decade ma resta leader politico"

Silvio Berlusconi "decade da parlamentare ma resta leader politico". Così il capogruppo del Pd al Senato, Luigi Zanda, il quale sottolinea anche che "per la prima volta nella mia vita sento parlare di 'golpe' di fronte al rispetto di una legge e della Costituzione".

18:12 Il Popolo Viola brinda

I partecipanti al sit-in del Popolo Viola hanno esultato, stappando spumante e intonando "Bella ciao" alla notizia della decadenza di Berlusconi. Tra il tripudio dei militanti, si è alzato il coro "In galera, in galera".

18:10 Mobilitazione M5S: "Fuori uno"

Mobilitazione del M5S in piazza Montecitorio per la decadenza di Silvio Berlusconi. I parlamentari stellati sono usciti in massa in piazza, davanti alla Camera, mentre dalle finestre del palazzo dei Gruppi, a fianco di Montecitorio, hanno srotolato uno striscione con scritto: "Fuori uno. Tutti a casa".

18:07 Decadenza, l'esito della votazione