Decadenza Berlusconi, slitta al 29/10 la decisione sul voto palese o segreto

19:59 - Nessuna decisione ancora sul voto palese o segreto per la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. La Giunta per il regolamento di Palazzo Madama tornerà a riunirsi il 29 ottobre. Due relatori, Franco Russo (Pd) e Anna Maria Bernini (Pdl), dovranno fare il punto sulle varie posizioni. E poi, spiega il capogruppo del Pd, Luigi Zanda, "si dovrà prendere una decisione".

"In Giunta per il regolamento - racconta Francesco Nitto Palma (Pdl) al termine della riunione - ci si è detti tutti contrari sul fatto che si arrivi ad una modifica del regolamento per avere il voto palese in aula sulla decadenza di Berlusconi. Il Pd punta infatti ad una nuova interpretazione della norma regolamentare". Ma anche su questo Palma si dice contrario perché "ad una norma contra personam come quella che potrebbe essere definita una modifica del regolamento perché si abbia il voto palese, si potrebbe arrivare ad una 'interpretazione contra personam', ma il discorso cambierebbe poco".



Il capogruppo Luigi Zanda ribadisce la posizione del Pd che è quella di essere a favore del voto palese, ma conferma che una decisione in questo senso potrà essere presa solo nella riunione della Giunta fissata per il 29 ottobre.



Schifani: "Maggioranza rischia" - Il voto del Pd sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi rischia di creare problemi alla tenuta dell'esecutivo. E' quanto paventato dal capogruppo del Pdl al Senato, Renato Schifani. "E' evidente - ha affermato - che i margini di agibilità politica della maggioranza si restringeranno sempre di più", perché "l'agibilità politica di una maggioranza si misura anche sui comportamenti reciproci".