17:32 - "In Aula il Pd sarà compatto nel votare la decadenza di Silvio Berlusconi". Così Felice Casson (Pd), membro della giunta del Senato. "Non ci saranno sorprese, almeno per quanto ci riguarda - assicura -. Chiederemo il voto palese ma anche se fosse segreto, il Pd voterà tranquillamente la decadenza". "Se il Pdl vorrà ricorrere contro la decisione della giunta lo faccia. Ma non servirà a niente", ha aggiunto Casson.