Angelino Alfano: Berlusconi mi ha riconfermato la fiducia nel governo

22:33 - Silvio Berlusconi ha confermato la fiducia al governo. Lo ha detto il vicepremier Angelino Alfano: con il leader del Pdl, ha spiegato, "non ci sono mai state divisioni sui programmi del partito, l'unico punto di dissenso è stata la valutazione" sulla fiducia al governo "che è stato superato con la fiducia del presidente Berlusconi. Questo suo giudizio di fiducia mi è stato riconfermato".

Arrivando alla fiera di Rho-Pero per l'inaugurazione del salone Eicma il segretario del Pdl e vicepremier ha spiegato: "Con il presidente Berlusconi non ci sono mai state divisioni riguardante i valori e i programmi del partito, l'unico punto di dissenso è stata la valutazione del 2 ottobre".



"Sostegno al ministro Cancellieri" - "Invitiamo calorosamente e convintamente il ministro Cancellieri a rimanere a fare il ministro della Giustizia come lo sta facendo", ha aggiunto Alfano sottolineando che "da parte nostra c'è il massimo sostegno" e che il ministro "è una persona per bene".



"I governi devono diminuire tasse e regole" - "Ognuno deve fare il suo lavoro, gli imprenditori devono fare gli imprenditori. I governi non devono dare regole agli imprenditori né aumentare le tasse, ma devono diminuire tasse e regole perché è fondamentale per una maggiore produttività", ha detto il ministro dell'Interno, inaugurando il salone del ciclo e motociclo Eicma alla Fiera di Rho-Pero.



"Pdl sia protagonista provvedimento amnistia" - "Noi dobbiamo essere i protagonisti dell'iniziativa parlamentare su amnistia e indulto, per portare avanti un sistema di riforme mirate a migliorare alcune questioni fondamentali", ha affermato poi nella serata di martedì il vicepremier nel corso della riunione dei governativi del Pdl.



"Cancellare seconda rata Imu" - "E' chiaro che la seconda rata dell'Imu si deve assolutamente cancellare. La nostra battaglia sul piano fiscale ci vede in prima linea", ha poi ricordato.