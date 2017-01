Vittoria Schisano nuda su Playboy

Posa completamente nuda e racconta: "Posare su Playboy, il maschile che da sempre celebra la bellezza femminile e sul quale hanno posato tutte le donne più belle del pianeta, per me è un grandissimo onore, da sempre il mio sogno. Trovarsi in copertina oggi, dopo essere riuscita a realizzare il sogno di diventare anche fisicamente una donna, assume per me una valenza doppia. Non è un bisturi a renderti donna, ma sei donna innanzitutto nella tua anima. La vita non è questione di centimetri!”.



Giuseppe è stato il primo attore italiano a intraprendere pubblicamente il lungo percorso per cambiare sesso. "Avevo cinque anni, volevo essere come mia sorella più grande e sognavo di fare l'attrice. Ma come spesso capita, nessuno spiega nulla quando si è piccoli. - racconta – Ho cercato di esorcizzare i pensieri facendo essere Giuseppe sempre e sempre più uomo, tramite la barba per esempio. Fino a quando, cinque anni fa, la svolta. Oggi ho 32 anni e a 27 ho avuto il coraggio di dire a me stessa la verità e sono rinata. Ho cominciato il mio percorso... L'alternativa era morire annegata o imparare a nuotare Non con le pinne, ma con il tacco 12. E devo dire che si nuota molto bene. Giuseppe oggi lo vivo come un fratello”.



Fidanzata con il broker Fabrizio Vannucci, la Schisano racconta: "Per stare al mio fianco deve essere uomo due volte. Nella vita ci sono uomini e ometti... questi ultimi non mi sono mai interessati".