Vip seminude nella vasca da bagno

Avvolte nella schiuma, coperte di bolle in completo relax. Le vip fanno il bagno e postano selfie intriganti. E' l'ultima moda delle celebrities, al di qua e al di là dell'Oceano. Seducenti e ammiccanti da Belen a Samantha De Grenet, passando da Kate Hudson, eccole tutte nude o seminude in uno dei momenti più privati della loro "social life".

C'è chi preferisce fotografarsi solo le gambe come Martina Colombari, Roberta Morise o Alessia Marcuzzi, che dimentica di togliersi le décolleté col tacco a spillo, chi il selfie se lo fa nella vasca coperta di petali di rosa come Cara Delevingne, o di soffice schiuma bianca come Leona Lewis. Maddalena Corvaglia si diverte con la sua bambina, mentre Emily Ratajkowski sorseggia un calice di vino rosso e mostra un sideboob ad alto tasso di eros. Parola d'ordine per tutte smartphone e cellulare a portata di mano. Anche nella vasca.