Michelle Hunziker: "Inizio a limonare come una pazza"

"Sta per finire il#worldkissingday e ora inizio io a limonare come una pazza!!!! È arrivato mio marito... buona serata e ricordate di #limonare" cinguetta una spensierata Michelle Huzniker in vacanza. La showgirl è scatenata e tra salti in spiaggia, doccia fredda e giochi sul bagnasciuga non finisce di sorprendere i fan. L'ultimo invito è a baciarsi tanto...