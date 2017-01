Melania Trump indossa Dolce e Gabbana, polemica sul web

C'è chi non la vuole vestire e chi si prende gli insulti perché ha indossato un suo abito. E' polemica social dopo che Melania Trump ha indossato un Dolce e Gabbana per festeggiare il Capodanno in Florida con il marito, il presidente eletto Donald Trump. Stefano Gabbana, dopo aver notato l'immagine, l'ha pubblicata sul suo profilo di Instagram. Ne è seguito un fiume di like ma anche di insulti.