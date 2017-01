Mamme vip perfette dopo il parto: guarda che bikini

Pancia piatta e fianchi stretti, il miracolo della vita e del fisico per le neomamme vip. Dopo la nascita dei loro bebè sono già tornate tutte in formissima. Ecco Elisabetta Canalis, Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Elena Santarelli, Rocio Munoz Morales e Cristina De Pin in bikini...

Tanto sport in gravidanza e tanta vitalità dopo il parto, sarebbe questo il segreto delle vip che a pochi mesi dalla nascita dei loro piccoli sfoggiano curve invidiabili.



Ha partorito solo quattro mesi fa, ma Ilary Blasi in vacanza a Sabaudia con il marito sfoggia già degli addominali di ferro. Anche Elena Santarelli che ha dato alla luce la sua Greta Lucia il 26 marzo è tornata forma smaliante in tempi record grazie ad alimentazione, ginnastica e a qualche piccolo accorgimento quotidiano che ha condiviso con le sue follower.



Tanto di cappello anche a Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker e Rocio Munoz Morales. E non solo. Sfoglia la gallery e guarda chi è più in forma...