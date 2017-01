Tira aria di crisi tra la bomberina Laura Cremaschi e Andrea Perone. Pizzicati per strada a Roma, prima discutono animatamente vicino all'auto di lui, poi camminano separati con il broncio. Secondo fonti vicine alla coppia i due stanno attraversando un brutto periodo e i litigi sono all'ordine del giorno. E sul social della modella scopriamo che è finita in ospedale... (per un ritocchino)

Li abbiamo sempre visti super affiatati nei loro selfie quotidiani e in vacanza, ma a quanto pare, dopo quattro anni di fidanzamento, qualcosa si è rotto tra la "cremaschina" e Perone. Lei in jeans aderenti e giacca aperta, appare infastidita e lui, con la sigaretta tra le labbra prima la ascolta e poi risponde gesticolando. Anche al ristorante i due non si rivolgono parola e ognuno pensa a guardare il proprio telefonino.



Coppia al capolinea? Al momento sull'Instagram della tifosa della Roma, dopo una dura sessione si esercizi, compare un video in cui è sdraiata sul lettino della clinica in cui opera il chirurgo e amico Roy De Vita, compagno di Nancy Brilli. Che sorpresa ci riserverà la bomba sexy Laura? In attesa di scoprire il post operatorio... non perdere il video del mannequin challeng prima dell'anestesia!