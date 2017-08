la settimana delle stelle

Le nozze della sorellina della Blasi, le vacanze della Canalis, i balletti di coppia di Vacchi e soprattutto la nuova coppia dell'estate Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Ma anche i baci in piscina di Renga, il nuovo look di Belen e il topless di Emma. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip.