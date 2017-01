Jeremias Rodriguez, che passione a Ibiza con la fidanzata Sara

Il clan Rodriguez è al completo a Ibiza. Nella mega villa di Belen c'è posto anche per Sara Battista, la fidanzata di Jeremias Rodriguez. I due si amano follemente e sui social postano scatti d'amore e si scambiano messaggini romantici.

Fisico palestrato come Belen e Cecilia, anche Sara si diverte a stuzzicare con foto intriganti mettendo in mostra il suo corpo. Con Jeremias prosegue tutto a gonfie vele e la Battisti è entrata a pieno titolo nella famiglia allargata tra cene nei ristoranti stellati, bagni in piscina e chiacchiere con gli amici nelle lunghe serate alle Baleari.