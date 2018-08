Il principino George comincia le elementari, studierà anche danza classica

Ogni settimana, nel piano di studi della scuola, che costa circa 25mila euro all'anno, sono previste tra le attività motorie come nuoto e ginnastica anche 35 minuti di danza con un pianista dal vivo ad accompagnare gli studenti, per "stimolare abilità fisiche, resistenza, creatività e musicalità", come si legge nel sito della scuola. A casa, tra i compiti da svolgere il principino dovrà concentrarsi soprattutto sulla lettura e sulla pronuncia delle parole.



Intanto giungono nuove notizie anche sul fronte dell'altra royal family, quella formata da Meghan Markle e dal principe Harry, che si appresta ad allargarsi. No, niente bebè in arrivo per il momento, bensì un cane, che, stando al magazine People, sarebbe un Labrador, come svela il Daily Mail, citando una fonte vicina ai reali, che riporta come la new entry a quattro zampe si dividerà tra il palazzo e la casa di campagna nel Cotswolds.