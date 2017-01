Belen e Stefano De Martino, prove di convivenza post separazione

Ormai non ci sono più dubbi: Belen e Stefano De Martino ci stanno riprovando. Dopo l'annuncio della separazione avvenuto a Natale, la coppia ha attraversato alti e bassi, ma finalmente sta rimettendo insieme i cocci. Per il bene di Santiago certo, ma anche per il loro. Come mostrano le foto di Novella 2000 che li ritrae insieme in auto diretti a casa.