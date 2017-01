Raffaella Fico, con Gianluca Tozzi sono... lacrime amare

10:09 - Mani tra i capelli, occhi lucidi e un'espressione affranta. Non deve essere una cena romantica quella tra Raffella Fico e Gianluca Tozzi, paparazzati in un ristorante a Roma dal settimanale Donna al Top. Lei si asciuga le lacrime furtiva, lui tenta invano di consolarla prendendole la mano. Chissà se è solo un momento di debolezza o se invece inizia a pesare sulla coppia il fatto che lui sia ancora sposato...

Impegnata tra la televisione e la sua nuova avventura da cantante - ha da poco debuttato con il singolo Rush - la Fico di motivi per sorridere ne avrebbe diversi. Eppure... C'è da credere che a toglierle il sorriso sia l'aver posticipato la data del matrimonio. Fidanzata da questa estate, con tanto di anello e promessa "social", l'organizzazione ha subito una battuta d'arresto: Gianluca Tozzi è ancora sposato e pare che la ex non sia molto d'accordo a concedere il divorzio. I due però si sono mostrati sempre affiatati e innamorati, con un unico obiettivo in mente: formare una famiglia solida, dove far crescere la piccola Pia (avuta dall'ex fidanzato Mario Balotelli).



Usciti dal ristorante, Tozzi la prende per mano e cerca di farla sorridere... Lei, avvolta in un paio di jeans strettissimi che mettono in mostra le sue curve da capogiro, cammina al suo fianco e sembra cedere alle coccole di lui. Magari, questa volta, era solo un momento di stanchezza...