Marco Bocci e laura Chiatti, notte galeotta a Roma

10:30 - Galeotta fu la notte romana per Marco Bocci e Laura Chiatti, pizzicati da Gente insieme nella casa di lei nel quartiere Parioli. Dopo una cena con amici l'attrice rientra a casa, Bocci va via. Poco dopo però rieccolo con una zainetto in spalla davanti al portone di lei. Dallo stabile il sex symbol di "Squadra Antimafia" uscirà solo il giorno dopo alle 10 del mattino...

Una notte insieme, che non fa che confermare le insistenti voci sulla passione travolgente, scoppiata tra Bocci e la Chiatti, ambedue single dichiarati. Per ora solo voci, ma per tutti ormai sono loro la coppia boom del nuovo anno e questi scatti non fanno che alimentare il gossip piccante. Dai due attori bocche cucite e unanime no comment. Bocci ha parlato via Facebook, qualche giorno fa, solo per precisare che la sua love story con Emma Marrone è finita da mesi.



Per quanto riguarda i suoi impegni sentimentali attuali nessun commento. Quel che è certo è che i due attori si stanno frequentando da un po', "Verissimo" li aveva già "beccati" insieme in un ristorante. Sguardi complici, occhi dolci e feeling tangibile. Ma i due vanno con i piedi di piombo, soprattutto nei confronti dei media, nessun passo falso, niente baci o abbracci alla luce del sole, solo incontri notturni con tanto di depistaggio. I paparazzi non ci cascano però, ai flash curiosi i due non sfuggono e la loro love story è sdoganata.