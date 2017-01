Elisabetta Canalis, dettagli intimi in aeroporto

09:18 - Un dettaglio che farebbe girare la testa a qualunque uomo. A svelarlo in aeroporto è Elisabetta Canalis che arrivata a Linate con il fidanzato Brian Perri si lascia andare a mosse azzardate che finiscono per mettere ben in mostra il suo fondoschiena e a svelare ai flash il tanga che indossa. Del resto la ex velina non fa nulla per nascondersi, anzi prova diverse manovre intriganti prima di finire con il lato B ben inquadrato dai paparazzi.

Le immagini delle vacanze della coppia per Capodanno avevano fatto impazzire i fan tra bikini striminziti e retrospettive da incorniciare. Ma la Canalis non finisce mai di sorprendere e questa volta stuzzica l'attenzione con la sua biancheria intima. Arrivata all'aeroporto lombardo con Perri si dedica al disbrigo delle pratiche, recupera qualcosa dai bagagli e mostra il suo fondoschiena ai fotografi che colgono – sequenza dopo sequenza – i particolari più piccanti.



Dopo il Natale in Sardegna in famiglia, le vacanze romantiche ai Caraibi, Eli è tornata in Italia per lavoro e come sempre, i flash non la perdono di vista un attimo. Dallo shopping con Brian alle coccole di coppia, fino alle disattenzioni più hot.