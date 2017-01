E' Lady Gaga la peggio vestita del 2013

16:27 - Con il 19% dei voti è Lady Gaga a vincere lo scettro de "La peggio vestita del 2013". I suoi look eccentrici e spesso esagerati non hanno conquistato il pubblico che ha decretato che è la cantante di origini italiane a meritarsi, per quest'anno, il titolo di "Befana".

Insomma, l'eccentrico stupisce ma non convince. In effetti, ultimamente, Lady Gaga aveva decisamente esagerato: alberi di Natale in testa, uscite in lingerie, piume esagerate e perfino un abito che ricordava il celebre dipinto di Botticelli... Il suo titolo sembra esserselo proprio meritato.



Seconda classificata la giornalista Anna Dello Russo, che ha colpito tutti con le sue mise a dir poco originali. Terze, a pari merito, Miley Cyrus e Simona Ventura: bel il 15% dei lettori ha deciso che il loro look non è proprio tra i migliori. Bocciati, dunque, sia i completi un po' troppo seri della signora di X-Factor che i costumi esageratamente osé della regina del twerking. Insomma la regola del "less is more" vale sempre, anche per le celebrities.