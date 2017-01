Demi Moore ha un nuovo toyboy

11:23 - "Morto" un toy boy, eccone pronto uno nuovo di zecca. Dopo la burrascosa fine del suo matrimonio col giovane marito Ashton Kutcher e qualche "giovane" flirt fallito, Demi Moore non ha perso...il vizietto. La sua ultima fiamma si chiama Sean, ha 27 anni, è un batterista rock ed è amico della figlia Rumer. Insieme i due sono stati pizzicati in Messico, tra tenerezze e abbracci.

La differenza d'età è davvero impercettibile. L'attrice di Ghost, che a breve compirà 52 anni, è in perfetta e splendida forma, in bikini nero Demi sfoggia curve sexy e sorriso radioso. A vederli insieme sembrerebbero proprio due coetanei. Con loro anche Rumer, 25 anni, avuta dal primo matrimonio dell'attrice con Bruce Willis e il suo fidanzato Jayson Blair 29 anni. Insomma un gruppetto di giovani e spensierati "ragazzi" in vacanza.



Peccato che Demi Moore potrebbe essere la madre di tutti loro. ma l'attrice non se ne fa cruccio e si rimette "in gioco", forse anche per dimenticare l'annunciato matrimonio tra il suo ex, Ashton Kutcher e la bella Mila Kunis. Sean ha vissuto fino a poco fa con la madre Catherine, 55 anni, appena tre più di Demi, il padre e due fratelli a Tujunga in California, e ora si è trasferito a Malibù con la sua rock band, con la quale sta scaldando le classifiche. Demi lo ha conosciuto otto mesi fa ma ad un concerto a cui ha assistito insieme alla figlia, ma lo frequenta da poche settimane. E' certo che i due hanno brindato al nuovo anno insieme, con l'augurio di continuare a frequentarsi per tutto il 2014... almeno.