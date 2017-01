Belen Rodriguez e Stefano De Martino, bagno nell'oceano

09:39 - Non sono finite le vacanza per i DeMartinez. Lontani dallo struggente mea culpa di Fabrizio Corona affidato ad una lettera su "Chi", Belen e Stefano si godono un po' di relax insieme al piccolo Santiago. Bagno nell'Oceano e scatti "in famiglia" per i due piccioncini, da poco rientrati dal loro viaggio romantico in Patagonia. Belli, abbronzati e in costume, nulla sembra toccare la loro serenità.

Contano poco le parole dell'ex che rivendica, in parte, il merito della sua notorietà. Belen guarda dritto davanti a sé, lasciandosi il passato alle spalle. Insieme al ballerino ha trovato la tranquillità che desiderava e non ha nessuna intenzione di rinunciarci. Eccoli, sempre insieme, in questi scatti social che immortalano le loro vacanze in terra latina. La showgirl tra micro-bikini e abiti dalle stampe floreali sfoggia, raggiante, il suo fisico statuario.



Il tutto prontamente immortalato, dal lato B sempre in ottima forma al bagnetto insieme a Santiago, fino alle foto di papà Stefano intento a dare le prime lezioni di guida al bebè. Foto che sembrano quasi voler sottolineare che è ben lontana dalla vita "turbolenta" che la vedeva protagonista negli anni passati. La Belen di adesso è tutta casa, lavoro e famiglia. Niente scenate, niente discussioni. La sua fama se la gode nel migliore dei modi, dimostrando a tutti quello che è diventata. Il passato, ormai, sembra solo un lontano ricordo...