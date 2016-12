Il lusso della sicurezza

foto Ufficio stampa

Il test si è svolto nella peggiore settimana dell’anno, da un punto di vista meteo, e dobbiamo dire di essere stati molto contenti di essere al volante di questa vettura. La trazione integrale AWD è praticamente perfetta e le tre impostazioni dell’assetto (sport, confort e advaced) regalano al possessore della XC70 tre auto in una: brillante, comoda o fuoristrada. Ovviamente per fuoristrada parliamo di sterrato di campagna, per quanto in questo campo la XC70 sia davvero eccezionale, viste dimensioni e peso, non stiamo guidando un Defender.

Rispetto alle precedenti edizioni, il D5 è più reattivo e silenzioso, aiutato da un cambio automatico a cui si potrebbe chiedere di più solo se si pensasse di guidare una coupé sportiva e non un'evoluta auto per famiglia e tempo libero. Gli interni sono all’insegna della funzionalità e non dell’opulenza. Se siete amanti del lusso a tutti i costi questa non è l'auto per voi. Qui tutto è improntato alla praticità, anche se dobbiamo dire che ci ha sorpreso non trovare le regolazioni elettriche del sedile di serie e nemmeno i sedili riscaldabili. Ma i test drive la Volvo non li teneva nella fredda Lapponia?

La verità è che l'attenzione dei progettisti svedesi è tutta rivolta alla tranquillità di chi guida: infatti i sistemi elettronici di sicurezza funzionano alla grande e aiutano davvero il pilota; utilissimo l’avvisatore luminoso della distanza di sicurezza o quello che avverte se vetture, moto o biciclette stanno sopraggiungendo dall’angolo cieco della vettura (Blis). D'altronde qui di serie c'è quasi tutto quello che la concorrenza fa pagare a parte: airbag da tutte le parti sia davanti che dietro, Abs con ripartitore di frenata Edb, dispositivi che aiutano nella discesa impegnativa e decine di altre eccellenze tecnologiche.

E poi vogliamo dirlo, per quanto non si scelga una vettura per questo, l'impianto hi-fi di serie è davvero eccellente: il migliore ascoltato sinora su questa fascia di vetture. Quattro gli allestimenti disponibili sul mercato italiano. Unico neo, il prezzo. Si parte dai 47.000 euro. Ma per una volta ci sentiamo di dire che vale i soldi che costa.

Sergio Bolzoni