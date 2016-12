Mercedes Classe E SW 250 CDI

- L’idea è di quelle coraggiose: rendere più moderna e giovanile una vettura che ha nella clientela business il suo bacino naturale., che hanno reso lo stile effettivamente più moderno, aggiornato in senso dinamico. E poi c’è l’incredibile salto in avanti quanto ad efficienza delle motorizzazioni.

foto Ufficio stampa

E la cosa piace al target giovanile più sensibile al tema. La versione 250 CDI BlueEfficiency arriva a consumare in media 4,9 litri di gasolio per 100 km e abbatte le emissioni di CO2 a meno di 130 g/km. A dispetto della straripante presenza di questa SW di fascia alta (segmento E), della sua potenza di 204 CV (e 500 Nm di coppia massima) e del cambio a doppia frizione 7G-Tronic Plus proposto di serie. Migliorie di cui ha beneficiato persino la versione a trazione integrale, la Mercedes E 250 CDI 4 Matic, che riduce i consumi nel ciclo combinato a 5,6 litri/100 km, l’11% in meno di prima, mentre scendono a 147 g/km le emissioni di CO2.

Ma non si può ridurre tutto all’efficienza quando si parla di una wagon d’eccellenza assoluta quale la Mercedes Classe E. Chi la sceglie chiede di distinguersi, vuole il meglio della qualità meccanica tedesca e le più raffinate dotazioni comfort. Sa che esistono SW di prestigio ma più piccole in casa Mercedes, però opta per la Classe E perché è questo il modello massimo e il massimo deve offrire, per pregio e per la versatilità che questa carrozzeria propone. Eppure non è che sia facile migliorarla una Classe E SW, peraltro a due anni soltanto dal debutto di questa generazione, ma in Mercedes hanno pensato a rifinire le cose come si deve e così diventa di serie il kit aerodinamico AMG, i fari bixeno adattativi, le luci diurne e i fari posteriori a LED, il volante multifunzione in pelle, il più sofisticato impianto radio-CD con interfaccia Bluetooth.

E poi chi ama la distinzione ultra-esclusiva, può salire fin dove gli pare. Tutti e tre i livelli – Executive, Elegance, Avantgarde – offrono il pacchetto sportivo AMG, con cerchi da 18 pollici, i dischi freno maggiorati e interni di grande prestigio per sellerie in pelle e inserti in legno. L’eccellenza è palese anche in fatto di sicurezza: standard sono dotazioni come il sistema antisbandamento attivo, che allerta il guidatore (anche con vibrazioni al volante) quando rileva il taglio accidentale della corsia di marcia, e poi il “Blind Spot Assist attivo” che, quando rileva il pericolo di collisione in caso di cambio di corsia, avverte il guidatore illuminando un triangolo rosso nel retrovisore esterno. Attivo perché interviene fino a frenare le ruote. E non manca l’Attention Assist che rileva il grado di attenzione di chi guida.

Insomma un’immagine di superiorità che Mercedes coltiva anche perché non esiste in gamma una station wagon più grande di questa, per la quale è in dirittura d’arrivo anche la versione ibrida elettrica, basata proprio sulla motorizzazione 250 CDI da 204 CV, che andrà a coniugarsi con la trazione elettrica di un propulsore da 20 kW. La Mercedes Classe E SW 250 CDI costa a partire da 53.421 Euro, la variante con trazione integrale 4Matic parte invece da 53.814 Euro, un gap tra i due modelli davvero irrivelante.