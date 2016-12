Le mille virtù di Infiniti M35h

- Andarsene in giro per Roma con una Infiniti M35h susciterà più di qualche invidia. Vi etichetteranno come amanti dell’ambiente, ma anche come amanti del lusso, e persino come esaltati fans della sportività. Sì perché

foto Ufficio stampa

Battuta nientepopodimeno che la Porsche Panamera S Hybrid. La tedesca accelera da 0 a 100 km/h in 6 secondi, l’Infiniti M35h in 5,5 secondi e sempre la giapponese stupisce per la rincorsa da ferma fino ai 160 km/h, nella quale impiega l’inezia di 11,5 secondi! Non stupisce che il tester d’eccezione della berlina ibrida nipponica sia Sebastian Vettel, che con la sua M35h ha duellato al Nurburgring contro il compagno-rivale della Red Bull Mark Webber, al volante di una Infiniti M37 (Infiniti è tra gli sponsor principali del team Red Bull in Formula 1). Insomma, un gioiello tecnologico quest’ibrida, che non scende a compromessi nel delicato equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

Con una guida certo più compassata, Tgcom24 ha potuto provare la M35h nelle varie sfide che la Città Eterna propone ai suoi automobilisti. Colpisce il pubblico innanzitutto, per le sue linee muscolose e scolpite da berlina di razza, con interni che è difficile immaginare più sontuosi e confortevoli e che assumono un’immagine quasi eterea per l’incredibile silenziosità della marcia in modalità solo elettrica. In questo caso la berlina arriva a toccare i 120 km/h, ma sembra di andare sulle nuvole e quasi ci vien voglia di premere il clacson per dire agli altri utenti della strada che “siamo presenti”. Ma in soccorso ci viene l’avviso acustico per la sicurezza dei pedoni (VSP), un dispositivo di sicurezza di cui la Infiniti M35h è la prima auto al mondo a fornire di serie.

Nell’esagerato exploit dei prezzi dei carburanti, una berlina ibrida oggi sembra un’alternativa davvero seria. Anche perché, listini alla mano, scopriamo che la M35h non costa poi più di tanto rispetto alla motorizzazione a gasolio M30d (lo scarto è di appena 1.600 Euro). E l’ibrida ha il vantaggio di offrire due motori, uno a benzina V6 3.5 da 306 CV e uno elettrico da 68 CV alimentato da moderne batterie agli ioni di litio. I consumi medi di 7 litri/100 km sono quelli di una segmento B e con il pieno di benzina e le batterie cariche per il motore elettrico, Infiniti M35h riesce a fare fino a 1.200 chilometri! La trasmissione è automatica a 7 rapporti e il sistema frenante rigenera la batteria agli ioni di litio.

Di serie ogni Infiniti M35h ha i sedili anteriori in pelle con riscaldamento e ventilazione, il climatizzatore bizona, i fari bixeno adattativi in curva, la telecamera posteriore con sensori di parcheggio e la nostra versione GT Premium anche il navigatore con hard disk da 30 GB e uno stereo Bose Premium Surround Sound con 16 altoparlanti. Due i livelli di allestimento – GT e GT premium – per prezzi rispettivi di 59.250 e 65.350 Euro.