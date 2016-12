Hyundai i40 SW, bella sorpresa

. La versione in prova col brillantee cambio manuale consuma poco e nulla toglie al piacere di guida. L’abbiamo portata in autostrada, nelle statali della pianura padana, fino alle vette innevate e non ha mai dato segni di insofferenza, anzi ci ha regalato più di un’emozione sui tornanti delle Alpi Retiche.

I punti di forza sono senz'altro la cura nelle finiture, il tantissimo spazio a disposizione e la maneggevolezza in ogni situazione. Il salto di qualità Hyundai l’ha fatto da un pezzo e la i40 SW ne è soltanto l’ultima dimostrazione. Dicevamo le finiture: appena saliti a bordo sembra di essere all'interno di una delle migliori "tedesche" e non per niente l’auto è stata sviluppata e progettata in Germania. I sedili in pelle sono comodi, la posizione di guida con le regolazioni elettriche del sedile consentono l’assoluto comfort. La dotazione tecnologica è di tutto rispetto e la consolle centrale è talmente ben fatta che rischia di rapire l'attenzione del guidatore. Il fondo azzurro della strumentazione e le luci a LED donano poi un aspetto assolutamente all'avanguardia.

Tutto è facilmente gestibile dal volante multifunzione (Cruise Control, radio-CD, Ipod, telefono) e per i più pigri il sistema di riconoscimento vocale vi permette di fare tutto semplicemente con la voce. Per gli audiofili, l'impianto audio è sicuramente di qualità e potenza, già ad un terzo del volume si gode appieno della musica che si vuole ascoltare. Una menzione a parte spetta allo spazio posteriore: la seduta è sovente croce e delizia di tante station wagon ma sulla i40 è assolutamente comoda, ampia, con la sensazione di essere sul divano di casa. La versione da noi provata aveva anche il tetto apribile panoramico, a rafforzare l'idea di sedersi sul divano e gustarsi lo spettacolo. Ampi infine gli spazi laterali ricavati negli sportelli e nel vano sotto al bracciolo.

Il vano portabagagli poi è quasi imbarazzante per la capacità che offre e con i sedili posteriori abbattuti permette di caricare fino a 1.719 litri, e nel caso non vi bastasse, sotto al piano di carico è stato inserito un piccolo alloggiamento per ulteriori necessità e ancora più in basso la ruota di scorta di dimensioni reali (nel nostro con bellissimi cerchi in lega da 18").

Altro punto a favore della SW coreana è la guida. Il volante a rigidità progressiva secondo la velocità e sicuro e piace nelle manovre di parcheggio, dove risulta molto leggero e preciso. In queste manovre peraltro i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, uniti alla telecamera a colori inserita nel vano targa, aiutano non poco a parcheggiare questa vettura di quasi 4,8 metri. La silenziosità di marcia anche alle alte velocità è ottimale e fa il paio col comfort dei sedili riscaldati. I prezzi? A partire da 23.690 € chiavi in mano, ma per la versione full optional che abbiamo guidato siamo di poco sopra i 31.000 €, con 5 anni di garanzia e 9 airbag di serie. A nostro parere veramente ben spesi.