Usa, la patente sarà su smartphone

Lo Iowa è noto per essere il granaio dʼAmerica, ma non pensiate che sia uno Stato arcaico. Tuttʼaltro, laddove si svolgono per tradizione le prime elezioni primarie per eleggere il Presidente degli Stati Uniti, presto ci potrebbe essere una rivoluzione: la patente di guida non sarà più cartacea, ma digitale , e visibile sul proprio smartphone.

La sperimentazione riguarderà inizialmente 15 dipendenti pubblici, che hanno ricevuto la "mobile Driving Licence", vale a dire la patente in formato digitale. Grazie a unʼapp per iPhone (cʼè sempre un app per tutto…) è possibile mostrare la patente allʼoccorrenza alla polizia stradale e ruotare di 360 gradi la foto del patentato. Grazie alla digitalizzazione sarà inoltre più facile e veloce aggiornare i dati, basti pensare oggi in Italia a quanto tempo passa prima di ricevere via posta il cedolino in caso di cambio residenza. E pensare che le potenzialità delle patenti formato carta di credito sono tantissime. Non solo, ma con le future patenti digitali ci sarà pure lʼabbattimento dei costi per la produzione delle tessere plastificate. In Usa, oltre tutto, la patente è valida come documento e la sua digitalizzazione potrà essere utile in campo amministrativo e commerciale.