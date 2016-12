Uber, taxi Volvo con guida senza pilota

Il futuro della guida senza pilota è ormai a un passo. Se persino Uber, il colosso del trasporto pubblico via app, scommette sui taxi senza pilota, allora la strada è tracciata. Il primo esperimento a Pittsburgh, negli Stati Uniti, e partner è Volvo con il Suv ammiraglia XC90. Ma nei primi tempi un autista “supervisor” non mancherà a bordo. Come dire, non si sa mai…