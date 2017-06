Patente, a lezione col visore di realtà virtuale

Il sito Internet Guidaevai recita chiaro: “Prendi la patente in modo facile e divertente” . E di sicuro sarà divertente simulare una situazione di guida indossando un visore per la realtà virtuale , così da affrontare in modo più realistico un incrocio, una precedenza, un cambio di corsia. Per i giovani che si apprestano a superare lʼesame di guida, già abituati da anni ai videogame e ai simulatori di guida sempre più realistici, unʼoccasione in più di fare esperienza.

Il visore per la realtà virtuale nel corso delle lezioni per conseguire la patente è unʼidea tutta italiana, venuta a Salvatore Ambrosino, cofondatore e direttore commerciale di Guida e Vai, il network per la formazione cui aderiscono circa 400 autoscuole italiane. Il programma è stato sviluppato da tre ingegneri e un disegnatore 3D della software house Reddoak, ed è poi diventato unʼapp per i ragazzi che stanno prendendo la patente. Due scuole guida lombarde ‒ a Milano e a Cisliano ‒ la stanno già sperimentando. Il network intende distribuirlo gratis alle autoscuola partner, con seminari per spiegare agli istruttori come usare al meglio il programma.