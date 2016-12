RC Auto, deduzioni a rischio

, croce senz’alcuna delizia dei contribuenti che stanno a spulciare tra le fatture, gli scontrini e le spese varie di un anno, alla ricerca di voci utili per dedurre o detrarre qualcosa dall’imponibile. Come la. Ma per molti italiani ci sarà una sorpresa.

foto Dal Web

Con la riforma del Lavoro voluta dalla ministra Fornero, che ammette la deduzione solo se il contributo SSN supera i 40 €, soltanto chi paga l’assicurazione RC Auto più di 381 € l’anno potrà dedurre il contributo SSN della propria polizza, come dire che più di 18 milioni di automobilisti italiani (il 51% del totale) non potrà beneficiare dell’agevolazione. A dirlo è un’analisi comparativa fatta da Facile.it su oltre 40 mila polizze RC Auto emesse negli ultimi due mesi.

“Se fino ad oggi è possibile detrarre il 19% del contributo SSN presente in tutti i premi RC – spiega Alberto Genovese, AD di Facile.it – con l’entrata in vigore della riforma Fornero, che intende attingere anche a questa fonte per finanziare i primi 1,7 miliardi di euro necessari, potrà essere dedotta dalla dichiarazione dei redditi solo la parte dei contributi SSN eccedente i 40 euro”. In pratica chi paga un premio netto inferiore ai 381 € non potrà iscrivere nel 730 la deduzione. Che spetta invece a chi paga polizze più alte e, di conseguenza, ha veicoli più costosi e redditi più elevati. Un paradosso.

Ad essere penalizzate saranno quelle regioni dove i premi assicurativi sono più bassi. In Friuli-Venezia Giulia, ad esempio, il 78% degli automobilisti paga la RC Auto meno di 381 € e dunque al vantaggio di pagare poco l’assicurazione obbligatoria si contrapporrà lo svantaggio di non poter dedurre la quota SSN della polizza stessa. In Trentino-Alto Adige il 71,2% degli automobilisti paga la polizza meno di 381 € e in Val d’Aosta il 70%. Non se la passano male neanche in Veneto e in Lombardia, dove il 69,8 e il 64,4 % degli automobilisti paga meno di 381 €, mentre il provvedimento è pressoché indifferente in Campania, dove solo il 10,6% degli automobilisti paga meno di 381 € la polizza RC Auto.