Codice ignoto della strada

. Soprattutto perché sono quelli che stanno avviandosi verso la patente o l’hanno appena conseguita e magari già guidano le microcar. Dovrebbero cioè essere preparatissimi. E invece dalla Tavola Rotonda su “Sicurezza e nuove tecnologie: la didattica moderna per l’educazione stradale”, emergono lacune vistose.

foto Dal Web

Realizzato da Goodyear Dunlop, il progetto scuola 2011/2012 ha coinvolto le classi IV e V delle scuole medie superiori. Ben 12.218 studenti di 80 istituti e 595 classi di tre regioni: Lombardia, Lazio e Puglia. Il tema della sicurezza stradale è così entrato in classe, si sono svolte lezioni con l’ausilio di un kit multimediale – Open Mind – realizzato dall’Università Cattolica di Milano, per insegnare non solo le regole della circolazione, ma anche i principi che fanno di un guidatore un automobilista responsabile. La Tavola Rotonda ha esposto i risultati del progetto, cui hanno collaborato la Polizia di Stato e ha avuto il patrocinio dei ministeri dell’Interno e della Gioventù.

Purtroppo un giovane su tre che guida i quadricicli leggeri ammette di usare il telefonino mentre guida e il 36% non sa che esistono limiti di velocità anche per i ciclomotori. Il problema è soprattutto quello della sottovalutazione dei rischi che di solito hanno i giovani, persino sul tema del divieto di bere alcolici prima di guidare (che onestamente dovrebbe renderci tutti unanimemente d’accordo). Scarsa è anche la conoscenza meccanica dei veicoli, il 34% dei giovani non saprebbe indicare quand’è che uno pneumatico è da cambiare.