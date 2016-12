ACI per la sicurezza dei disabili

. E sembra dunque perfettamente adatto il nome “Teseo” per il. Un servizio pensato per la mobilità e la sicurezza degli anziani affetti da demenza senile o ai portatori di handicap.

foto Dal Web

Grazie alla tecnologia Gsm/Gprs, “Teseo” visualizza su una mappa la posizione delle persone e ne traccia gli spostamenti, anche all’estero. Le persone con difficoltà possono così muoversi liberamente, ma con maggior cautela, potendo essere facilmente rintracciabili. Il sistema memorizza tre numeri di telefono e può inviare sms a parenti o persone vicine per informarli del luogo dove la persona bisognosa si trova, svolgendo quindi anche una funzione SOS d’emergenza. Le apparecchiature saranno utilizzate all’interno dei “Percorsi di educazione all’autonomia” con particolare attenzione agli spostamenti quotidiani.

Il progetto “Teseo” è stato promosso da Roma Capitale – Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute – in collaborazione con il Municipio 3 e il Municipio 8 di Roma e l’Automobile Club della capitale. A realizzarlo sono stati ACI Consult, ACI Informatica, Università Popolare Vitattiva, Altran Italia, Smartercom Italia e ISMA - Istituti di S. Maria in Aquiro. “Teseo si inserisce nel progetto ACI per il Sociale – ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, nuovo presidente dell’ACI e presidente di ACI Consult – finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità”.