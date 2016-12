Emissioni di CO2: il record di Fiat

Se si considera il gruppo – includendo cioè Lancia e Alfa Romeo – la leadership Fiat è confermata con una media di 123,3 g/km. Da 5 anni a questa parte, da quando è leader europea in questa speciale classifica delle emissioni nocive, Fiat è riuscita a ridurre le emissioni medie di CO2 del 14%, facendo meglio di quanto richiesto dalla stessa Unione Europea, che per il 2015 ha fissato per i costruttori auto una media di gamma di 130 g/km. Motori come il bicilindrico a benzina TwinAir, eletto “International Engine of the Year”, hanno il merito di consentire questi risultati e rilanciare il gruppo italiano al di là delle stesse novità esposte a Ginevra, come la 500L (di cui parleremo a parte) e la Bravo Street.

Quest’ultima è la nuova serie speciale della 5 porte Fiat di segmento C e incarna tendenze più giovanili e metropolitane. Il look esterno si contraddistingue per i cerchi in lega diamantati da 17 pollici e le pinze rosse dei freni. All’interno spiccano i sedili in pelle nera, abbinati ad una plancia con effetto “carbon look”, mentre il potente impianto hi-fi premium si basa su 8 altoparlanti e subwoofer più il sistema Blue&Me. Fiat Bravo Street è disponibile nelle motorizzazioni 1.4 T-Jet benzina da 120 CV e 1.6 Multijet diesel da 120 CV.