EuroNCAP eleva i criteri

foto Ufficio stampa

L’EuroNCAP ha stabilito che nel 2012, per ottenere le 5 stelle, un’auto deve raggiungere almeno l’80% del punteggio massimo conseguibile. Sezionando i vari comparti, il livello di 80 su 100 deve essere superato anche per la protezione degli adulti, quella dei bambini a bordo sale al 75% e al 60% la protezione dei pedoni eventualmente investiti. Deve poi essere soddisfatto il minimo del 60% anche per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, che vuol dire attribuire maggior peso ai dispositivi elettronici, come il “Collision Mitigation Brake System” della Honda Civic, i cui sensori frenano in automatico la vettura, riducendo il rischio di impatti alle basse velocità.

I nuovi standard obbligheranno i costruttori auto a maggiori investimenti sul fronte della sicurezza. Secondo l’ACI, infatti, con le nuove regole dell’EuroNCAP soltanto 8 delle 41 automobili che nel 2011 hanno raggiunto le 5 stelle confermerebbero il risultato: BMW Serie 1 e X1, Ford Focus e Ford Ranger (unico veicolo commerciale), Mercedes Classe M, Nissan Leaf, Subaru XV e Volvo V50.