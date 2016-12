Il gelo fa bene alla sicurezza

foto Dal Web

In totale gli incidenti nei primi due weekend di febbraio sono diminuiti del 13%. Con le strade ghiacciate o innevate, d’altronde, è impossibile eccedere con la velocità e le situazioni meteo sono già di per sé così preoccupanti che chi guida presta la massima attenzione e prudenza ai suoi comportamenti. Considerando tutti i fine settimana del 2012, i decessi per incidenti stradali sono stati nel complesso 90, contro i 140 del 2011. È però chiaro che non si può riporre nel freddo rigido dell’inverno l’aspettativa di un miglioramento della sicurezza, anche perché con le condizioni meteo affrontate nelle ultime settimane si riduce anche l’impiego dei veicoli su strada e quasi azzerato è l’uso delle moto.

L’Asaps sottolinea quest’aspetto e auspica che, dopo il disgelo, ci si confronti con una problematica della sicurezza che abbia piuttosto a che fare con il miglioramento delle strutture stradali, sottoposte peraltro a forti sollecitazioni proprio dalla neve e dal ghiaccio, oltre che dalle catene da neve. E l’Asaps chiede pertanto una certificazione delle conseguenze del gelo sulle strade e degli interventi conseguenti.