Yamaha YZF-R1M, dalla MotoGP alla strada

Per la Casa di Iwata la YZF-R1M è un simbolo, da destinare a pochi eletti, siano essi piloti amatoriali o professionisti, ma comunque amanti della velocità e delle Yamaha. La procedura di prenotazione non è semplice, il web è stato scelto per fissare con precisione il ristretto numero di fortunati che si porterà a casa questa favolosa supersportiva, proposta esclusivamente nella suadente colorazione Silver Blu Carbon. Il sito per le prenotazioni della moto è https://r1m.yamaha-motor.eu/ e vi si troverà il form da compilare. Le prime consegne sono previste a marzo 2017, il prezzo della YZF-R1M è di 23.990 euro.